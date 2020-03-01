اختتام بطولة الجمهورية للريشة الطائرة لفئة الوعدين
بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة انتهت منافسات بطولة الجمهورية في الريشة الطائرة التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية لفئة تحت 11و13 سنة .
وتوج محمود الرفاعي /حلب/ بالمركز الأول في فئة تحت 11 سنة تلاه لؤي شاكرلي /الحسكة/ ثم عبد الرحمن دراخ /حمص/ وممدوح محاميد ومصعب أبو حمدة /درعا/ ومحمد بوزو /الحسكة/ وكرم سويدان /درعا/ وتيم طباع /حلب/ أما فئة الإناث فانتهت منافساتها بفوز دانيا كردي /حلب/ تلتها يولانا الأنصاري /حمص/ ثم لونا عبد الجليل /الحسكة/ وبيسان بدور /حماة/ /وماسة الحمصي /درعا/ وتالا حريب /الحسكة/.
ولفئة تحت/13/سنة ذكور فاز شادي الأنصاري بالمركز الأول / حمص / تاركاً الوصافة لحيدر حجازي /درعا/ ثم حسام الراعي / اللاذقية / وخالد جوابرة /دمشق/ وتيم سعود / السويداء / وسليمان إبراهيم / اللاذقية/ وعلي سعيد /طرطوس/ والبراء البرخو /الحسكة/ وللفئة ذاتها اختتمت منافسات الإناث بحلول نور أبا زيد / السويداء / أولاً وزينب بدور / اللاذقية/ ثانياً وتالا السواس وفلة النجار ثالثاً ورابعاً وكلتاهما من حمص ونبيهة علي / اللاذقية/ خامساً وسناء الزعبي / حمص/ سادساً وريان عبد الرحيم /حلب/ سابعاً .
أمين سر اتحاد اللعبة إياد محمود أشار إلى أن البطولة أفرزت مجموعة من المواهب الجيدة سيتم العمل على تأهيلها لتكون نواة حقيقية للمنتخب الوطني للعبة إذ ستتم دعوة المتميزين لاتباع معسكر داخلي بإشراف مدربين مختصين ومن أصحاب الخبرات لتحضيرهم للاستحقاقات القادمة.