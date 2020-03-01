اختتام بطولة اللاذقية بالكاراتيه

اختتمت بطولة اللاذقية بالكاراتيه لفئات تحت وفوق 18 سنة اليوم في مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية بمشاركة لاعبين ولاعبات مثلوا الأندية التي تمارس اللعبة في المحافظة .

وأسفرت نتائج فئة تحت 18 سنة للذكور عن فوز علي فياض بوزن تحت /50/كغ ورفيق فاضل بوزن تحت /55/كغ وزين شحيدة بوزن تحت /61/كغ و شادي النوا بوزن تحت/67 /كغ وعلي عباس تحت /76/كغ ومجد سلكان فوق /76/كغ بينما انتهت منافسات الإناث لهذه الفئة بفوز آية ماوردي تحت /48/ كغ وجود عثمان

تحت /53/كغ و نورا سليمان تحت /59/كغ وجودي سليمان فوق /59/كغ .

أما فئة فوق /18/سنة للذكور ففاز في منافساتها خالد شيخ خميس و جعفر أبو الشملات و جعفر الحايك و ليث محمد و أسامة كحيلة لأوزان تحت 60 و 67 و75 و84كغ وفوق 84 كغ على التوالي وفاز بالمركز الأول بالكاتا الفردي لتحت/18/سنة رفيق فاضل وخالد شيخ خميس لفوق/18/سنة

وضمن فئة فوق /18/سنة للإناث فازت بوزن تحت /50/ كغ حلا عساف وبوزن تحت /55/كغ رزان خوندة ووزن تحت /61/كغ مايا قره فلاح ووزن تحت/68/كغ رباب بشير ووزن فوق /68/ كغ لوكز إبراهيم.

وفازت ريم علو بالمركز الأول بالكاتا في فئة تحت /18/سنة ولوكز إبراهيم في فئة فوق /18/سنة .

رئيس اللجنة الفنية للكاراتيه باللاذقية عبد دريوسي قال: إن الهدف من التجارب هو الوقوف على مستوى اللاعبين في الأندية لانتقاء المتميزين وضمهم إلى منتخب المحافظة استعداداً للمشاركة في بطولة الجمهورية القادمة.

طباعة