بدء بيع الزيت وزيادة السكر والشاي عبر “الإلكترونية”

بدأت صالات السورية للتجارة اليوم بيع مادة الزيت عباد الشمس عبر البطاقة الالكترونية وزيادة كميات السكر والشاي للعائلات التي يزيد عدد أفرادها على أربعة أشخاص.

ويتم بيع زيت عباد الشمس عبر البطاقة بمعدل أربعة ليترات كحد أقصى للعائلة وبسعر 800 ليرة سورية لليتر الواحد تتوزع على الشكل الآتي ليتر واحد من الزيت للعائلة المؤلفة من شخص أو شخصين وليتران للعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص وثلاثة ليترات للعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص وأربعة ليترات للعائلة ذات السبعة أشخاص وأكثر.

بينما زادت مخصصات السكر على البطاقة الإلكترونية للعائلة المكونة من خمسة أو ستة أشخاص لتصبح خمسة كيلوغرامات وستة كيلوغرامات للعائلة المكونة من سبعة أشخاص وأكثر أما مادة الشاي فزادت الكميات إلى 1200 غرام للعائلة المكونة من خمسة أو ستة أشخاص وإلى 1400 غرام للعائلة المكونة من سبعة أشخاص وأكثر.

ولفت مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم إلى أن إضافة مادة الزيت وزيادة كميات السكر والشاي على البطاقة الإلكترونية جاءت تلبية لاحتياجات ومطالبات المواطنين التي رصدتها الجولات الميدانية لكوادر الوزارة على صالات المؤسسة ومنافذ البيع، مشيراً إلى أن هناك إمكانية لإضافة مواد أخرى جديدة لبيعها عبر البطاقة كالسمون والمتة والمعلبات فور وصول الكميات الكافية من المواد والتي تغطي حاجة المؤسسة.

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