10 آلاف خطوة في اليوم لا تمنحك قواماً رشيقاً

قال باحثون أمريكيون: إن المشي لا يمثل الطريقة السحرية لفقدان الوزن، كما يعتقد البعض، الذين يظنون أنه يساهم في في احتفاظهم بجسم رشيق.

وذكرت ذلك صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المشي 10 آلاف خطوة في اليوم ليس طريقة سحرية، للاحتفاظ بوزن خفيف، مشيرةً إلى أن الباحثين الأمريكيين، اكتشفوا، أنه لا يوجد قدر من المشي يمكن أن يمنع زيادة وزن الجسم.

وقال الباحثون: إن حجم السعرات الحرارية، التي يتناولها الشخص، هي المسؤولة عن التحكم في الوزن، بالزيادة أو النقصان، برغم أن هناك فوائد أخرى للمشي، وتأثيره الإيجابي في الصحة الجسدية والعقلية للإنسان.

وحسب الدراسة، التي أجراها الباحثون، فإن المشي 10000 خطوة، يحرق فقط نحو 500 سعرة حرارية، وهو ما يعادل طبق البطاطس في وجبة ماكدونالدز الكبيرة”، مشيرة إلى قول بروس بيلي، أستاذ علم فيزيولوجيا الرياضة في جامعة بريغهام يونغ، إن تمرين المشي بمفرده ليس دائماً الطريقة الأكثر فاعلية للحفاظ على الوزن أو للتنحيف”.

وأضاف: يجب أن نسعى دائماً، للحصول على عدد كبير من الخطوات اليومية، إذ يؤدي ذلك إلى أنماط حياة أكثر استقراراً، من خلال زيادة النشاط البدني وتحسين الصحة العقلية”.

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