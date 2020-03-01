الجيش يسقط طائرة مسيرة للنظام التركي فوق سراقب بريف إدلب
أفاد مراسل سانا بأن وحدات من الجيش العربي السوري أسقطت اليوم طائرة مسيرة للنظام التركي فوق سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
ونفى المراسل ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إسقاط طائرة حربية سورية مؤكداً أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.
وتواصل وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة بإسناد ناري من قبل قوات النظام التركي على محور كفرعويد بريف إدلب الجنوبي ومحور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.