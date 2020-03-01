أكد مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق «المجتهد» الدكتور سامر خضر عدم وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا في المشفى، مبيناً أنه في حال وجود أي إصابة سيتم الإعلان عنها فوراً لأنه لا توجد أي مصلحة لأحد بالتعتيم على الإصابات لكونها أمراضاً وبائية.

وردّاً على مانشرته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالتين بمشفى دمشق يشتبه بإصابتهما بـ«كورونا» أوضح الدكتور خضر في تصريح لـ(سانا) أمس أنه راجع المشفى منذ يومين رجلان سوريان بشكوى ارتفاع حرارة وألم صدري وذكرا أنهما خالطا صديقاً لهما قادماً من إيران مؤخراً، موضحاً أنه تمّ إجراء التحاليل الطبية لهما ومنها التحاليل المطلوبة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وكانت النتيجة سلبية وثبت إصابتهما بذات الرئة وقدّمت العلاجات الدوائية اللازمة لهما وتمّ تخريج أحدهما أمس الأول، بينما يواصل الشخص الآخر العلاج بالمشفى.

وأكد مدير المشفى أن الأخبار غير الصحيحة التي تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي شكّلت حالة خوف لدى المواطنين، لذلك يراجع قسم الإسعاف بالمشفى يومياً عدد كبير منهم طالبين إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا من دون وجود أعراض تشبه أعراضه، موضحاً أن الحالات المشتبه بها يتم إرسال تحاليل خاصة بها إلى المخبر المرجعي بالوزارة.

وأكد الدكتور خضر أن الخطة الوطنية التي تطبقها وزارة الصحة المتضمنة إجراءات صحية مشددة على المعابر الحدودية للكشف عن أي حالة إصابة بين القادمين إلى سورية من مختلف البلدان لها دور كبير في الوقاية من المرض.

في السياق أحدثت الهيئة العامة لمشفى القامشلي نقطة طبية في مطار القامشلي الدولي لمراقبة الوضع الصحي للمسافرين الوافدين إلى سورية ولرصد أي حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا.

وبيّن الدكتور عمر العاكوب مدير المشفى الوطني لمشفى القامشلي في تصريح لمراسل (سانا) أنه بتكليف من وزارة الصحة تمّ إحداث النقطة الطبية وتزويدها بطاقم طبي من كادر المشفى الوطني واتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من خارج سورية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا مؤكداً في هذا السياق أنه لم تسجل أي حالة إصابة للقادمين إلى مطار القامشلي وأيضاً في المشفى الوطني في القامشلي حتى الآن.

إلى ذلك أعلنت شركة «أجنحة الشام» للطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إيران حتى إشعار آخر تجنباً لانتقال أي عدوى محتملة من الدول والمحطات التي سجلت فيها مؤخراً حالات إصابة بفيروس كورونا وذلك ضمن سياسة الشركة المتضمنة تطبيق معايير السلامة والصحة المحلية والعالمية.

ووفق بيان للشركة فإنها تقوم منذ بداية انتشار فيروس كورونا عالمياً وفي بعض الدول المجاورة بتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية وتنفيذ تعليمات وتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السورية، حيث تعمل كإجراء احترازي على تعقيم كل كبائن طائراتها بعد تنفيذ كل رحلة وعلى جميع رحلاتها الجوية من دون استثناء. وأضافت الشركة: إنها تعمل على إجراء فحص لكل مسافر على متن رحلاتها قبل صعوده إلى الطائرة، إضافة إلى توزيع كمامات وقفازات طبية خاصة على عناصر الضيافة الجوية لديها لمنع انتقال أي عدوى ممكنة.

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