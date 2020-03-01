«غــلوبــال ريســـيرش»: النظـــام التـــركي يضاعف رهانه في حرب خاسرة ضد سورية

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

أكد مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» أن الحرب بالوكالة التي تقودها الولايات المتحدة ضد سورية انتهت، لافتاً إلى أنها مسألة وقت فقط قبل أن تستعيد الدولة السورية كامل السيطرة على أراضيها وتدخل مرحلة إعادة الإعمار.

ولفت المقال إلى أن الإرهابيين والمموّلين من الولايات المتحدة والذين دخلوا سورية منذ عام 2011 محاصرون ومستنزفون من المعارك التي يخضوها الجيش العربي السوري وحلفاؤه ضدهم، مشيراً إلى أن اليأس والفشل هما سمات هذه الحرب لدرجة أن الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما فيهم تركيا و«إسرائيل»، لجؤوا في السنوات الأخيرة إلى القيام بعمل عسكري مباشر ضد الدولة السورية لأن وكلاءهم لم يعودوا قادرين على القيام بعمليات عسكرية إرهابية مستمرة بأنفسهم، فعلى الرغم من العدوان الوقح ضد سورية، فقد فشلت القوة العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وتركيا و«إسرائيل» في تحقيق أي مكاسب جديرة بالملاحظة أو مستدامة.

وأوضح المقال أن تركيا عضو في حلف «ناتو» منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد تواطأت في تسهيل حرب واشنطن الخبيثة على سورية فسمحت باستخدام أراضيها ومواردها لإغراق الأراضي السورية بالإرهابيين والأسلحة والمعدات والأموال وإذكاء نيران الحرب على سورية.

وأشار المقال إلى أن حلفاء الدولة السورية حاولوا أن يوجدوا لتركيا مخرجاً جيداً ومنحها إمكانية أن تلعب دوراً بناءً في المنطقة وشمل ذلك إقامة علاقات اقتصادية وعسكرية معها للمساعدة في التخفيف من الضغوط التي تمارسها واشنطن ضدها، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن النظام التركي قوض هذه المساعي، وبدأ بشن اعتداءات على الجيش العربي السوري وحلفائه.

وأكد المقال أنه لا يوجد طريقة من شأنها أن تمكّن النظام التركي، من أن يقلب موقفه الضعيف، فاستمرار احتلال مناطق في شمال سورية سواء من خلال مواصلة استخدام وكلاء جبناء أو من قبل قوات تركية قادرة على التصدي للجيش العربي السوري وحلفائه ليس احتمالية قابلة للتطبيق.

وشدد المقال على أن النظام التركي في موقف لا يحسد عليه، بعد أن تخلى عن علاقات واعدة مع دول معينة ورفض القيام بدور بناء في إعادة تنظيم المنطقة في أعقاب انتهاء الأزمة في سورية، وفوقها قام الآن بمضاعفة الرهان على حرب خاسرة ستكلفه المزيد من الدماء والأموال وتهدد مكانته في المنطقة في المستقبل القريب إلى المتوسط.

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