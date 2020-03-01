قائـــد أمريكـي: من المســتحيل إنشـــاء نظام دفاعي ضد صواريخ روسيا والصين

تشرين – رصد:

صرح قائد القوات الاستراتيجية الأمريكية الأميرال تشارلز ريتشاردز أثناء حضوره جلسة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، بأنه من المستحيل إنشاء نظام دفاعي يحمي الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية الروسية والصينية.

وعندما سأل النائب الديمقراطي سيث مولتون الأميرال ريتشاردز هل يستطيع نظام الدفاع الجوي الأمريكي صد هجوم الصواريخ الباليستية الروسية والصينية؟ تهرب ريتشاردز من الرد الصريح على السؤال، ثم قال: إن النظام الدفاعي المضاد للصواريخ لا يتقاطع مع وسائل ردع العدو الاستراتيجية.

(سبوتنيك)

تقرير: قطر مستمرة في تحويل الأموال للإرهابيين

تشرين – رصد:

أكد تقرير نشره موقع «ميدل إيست أونلاين»، أن قطر قامت بتوزيع الأسلحة ومئات الملايين من الدولارات على الجماعات المتطرفة والمنظمات الإرهابية من خلال ماتسميه «جمعيات خيرية». وقال التقرير أمس: من بين المؤسسات الخيرية المشتبه في رعايتها للمتطرفين هي مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات «الإنسانية» التي تتخذ من قطر مقراً لها والمعروفة باسم «راف» والتي ارتبط اسمها بتمويل الجماعات الإرهابية في سورية واستضافة مؤيدي تنظيم «القاعدة» الإرهابي.

(اليوم السابع)

«طالبان» وواشنطن توقعان على اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانسـتان

تشرين – رصد:

وقعت الولايات المتحدة وحركة «طالبان» أمس، على اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. ويقضي الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهراً. وينص الاتفاق على أن «تعمل الولايات المتحدة فوراً مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين»، فضلاً عن «إفراج واشنطن والحكومة الأفغانية عن نحو 5 آلاف أسير، فيما تفرج «طالبان» عن نحو ألف أسير بحلول 10 آذار».

(روسيا اليوم)

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