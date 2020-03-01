ظاهرة تجاهل تدوين الأسعار على المنتجات وإنقاص وزنها إلى اتساع في درعا!

وليد الزعبي:

كثرت في الآونة الأخيرة مشاهدة بعض السلع الغذائية وغير الغذائية من دون ذكر التسعيرة والوزن عليها بشكل نظامي، وإن وجد السعر فهو بخط اليد ويتفاوت من بائع لآخر حسبما يرتئيه كل منهم، علماً أنهما شرطان أساسيان يجب ورودهما مع بطاقة البيان، وذلك على ما يبدو يأتي من دافع بعض المنتجين إلى عدم الالتزام بهما وتعديلهما ارتفاعاً كلما طرأ تبدل في أسعار الصرف، ويستغرب العديد من المواطنين حدوث مثل هذه المخالفات وعدم ردعها بشكل فعال، إذ يفترض أن يدون السعر على المنتج عند إنتاجه مباشرة، لأن هذا السعر محدد حينها بناء على التكلفة الحقيقية ونسبة الربح المسموحة، ويفترض الالتزام به، وفي حال إنتاج دفعة جديدة يصار إلى تحديد وتدوين سعر جديد في حال طرأ تغير على تكاليف إنتاجها.

كما أشار بعض المواطنين إلى أن بطاقة البيان تتضمن مكونات المنتج ومواصفاته، لكن عند الاستعمال يلاحظ انخفاض الجودة بالمقارنة مع مُنتج مشابه من إنتاج شركة أخرى وبالسعر نفسه تقريباً، ولفت آخرون إلى استمرار إنقاص وزن أو حجم المادة أو القطعة بالتوازي مع رفع سعرها، وهو ما يؤشر إلى أن الزيادة في السعر تكون مضاعفة، أو أن يتم خفض الكمية أو الحجم مع الإبقاء على السعر، وهو ما يعدّه البعض خداعاً للمستهلك، ويطالب عامة الناس بضرورة التأكد من مدى مطابقة السلعة الاشتراطات الواردة في بطاقة البيان حسب المواصفات القياسية المعتمدة، وذلك لضمان جودة وسلامة المنتج والالتزام بوزنه المقرر والمعتمد من الجهات المعنية.

المهندس بسام الحافظ- رئيس دائرة حماية المستهلك أوضح لـ«تشرين» أن المُنتج ملزم بوضع التسعيرة على المنتجات بعد أن تم تحديد نسب الأرباح الخاصة في كل مادة سواء كانت غذائية أو غير غذائية وفقاً لقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصادرة بهذا الشأن، والتي يتم بموجبها أيضاً إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات تكلفة إلى دوائر الأسعار في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحديد سعر مبيعها للمستهلك استناداً إلى نسب الأرباح المحددة.

وبين الحافظ أن هناك عشرات المنشآت الإنتاجية الخاصة التي قدمت مؤخراً بيانات تكلفة، وهي متنوعة فمنها ما يعمل في إنتاج (الكونسروة والبسكويت والآيس مان أو المنظفات والفوط والمحارم وضواغط الهواء وكذلك التغليف وغيرها)، وبعد الدراسة والاعتماد تم توجيه كتب لتلك المنشآت -كل على حدة- باعتبار الأسعار المجدولة فيها حداً أقصى لا يجوز تجاوزه ويمكن البيع بأقل منه، علماً أن المادة تخضع لنسب الأرباح الواردة بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2074 لعام 2016 والبالغة 15% للمنتج وتاجر الجملة و7% للموزع و10% لبائع المفرق، وطلبت الكتب من المنتجين عند تعديل أسعار منتجاتهم ارتفاعاً أو انخفاضاً موافاة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمستندات والثبوتيات المؤيدة لذلك لتتم دراستها وتعديل سعر المبيع للمستهلك، كما اشترطت عليهم الإعلان عن المواصفات والأسعار بشكل واضح، وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة أصولاً.

وبالنسبة لبطاقة البيان الموجودة على مختلف المواد أشار الحافظ إلى أن ذكرها بشكل واضح على المنتج إلزامي، ولا يجوز طرح أي مادة في الأسواق من دون وجود هذه البطاقة، إذ إنها مهمة جداً لجهة تحديد مواصفات المادة الغذائية ومكوناتها، كاشفاً أن المواد الغذائية المعبأة والمغلفة تستند إلى المواصفة القياسية السورية رقم 70 والتي تشترط أن تتضمن بطاقة البيان تاريخ الإنتاج والوزن الصافي ومكونات المادة ونسبتها وعنوان المنتج، ولمتابعة تطبيقها تقوم الرقابة التموينية بأخذ عينات من المواد المطروحة في الأسواق والتأكد من سلامتها ومطابقة بياناتها للمواصفة المذكورة، وفي حال وجود نقص أي بيان أو مخالفة المواصفة تنظم الضبوط اللازمة بذلك، وفي هذا الصدد تم خلال عام 2019 تنظيم 79 ضبطاً تموينياً بمخالفات النقص في بطاقة البيان إضافة إلى 13 ضبطاً مماثلاً خلال العام الحالي، بينما تم تنظيم 302 من ضبوط العينات المأخوذة من الأسواق من أجل التأكد من مدى مطابقتها المواصفات خلال عام 2019 وتبيّن وجود 60 عينة منها مخالفة، إضافة الى 49 عينة خلال العام الجاري تبين أن 9 منها مخالفة فيما هناك 11 قيد التحليل والبقية مطابقة للمواصفات.

تجدر الإشارة إلى أن أهم المشكلات التي تواجه عملية التأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري في درعا تتمثل في عدم احتواء مخبر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تجهيزات لتنفيذ التحاليل الجرثومية، إذ يقتصر عمله على إجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية، والحاجة ماسة إلى تجهيز مخبر جرثومي في أسرع وقت ممكن للتأكد من مطابقة المواد الغذائية للمواصفات ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، حيث إن التحليل الجرثومي يبيّن مثلاً نوع الدسم في الألبان وفيما إذا كانت هناك مواد مضافة مثل النشاء, كذلك يكشف فيما إذا كان المنتج ملوثاً جرثومياً أم لا، ويؤشر أيضاً فيما إذا كانت الآلات معقمة أو ملوثة كما يؤشر إلى مدى ملاءمة الظروف الصحية من عدمها في المنشآت.

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