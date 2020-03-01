انتهاء عمليات تسويق القطن في الحسكة

خليل إقطيني:

انتهت, أمس, عمليات تسويق القطن في الحسكة, وذكر مدير المحلج المنشاري المهندس محمود عيشة لـ«تشرين» أن عمليات التسويق انتهت في اليوم الأخير من شهر شباط الماضي, إذ قامت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بتمديد الفترة المخصصة لتسويق القطن في الحسكة حتى نهايته، من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع المنتجين لتسويق الكميات التي قاموا بقطافها مؤخراً من القطن، بعد تمكنهم من العودة إلى قراهم التي تم تهجيرهم منها من جراء العدوان التركي الغاشم على المناطق الشمالية في محافظتي الحسكة والرقة, وذلك بعد انتشار وحدات الجيش العربي السوري فيها، ولاسيما المناطق الشمالية والشمالية الغربية المحاذية للحدود السورية ــ التركية، كمناطق رأس العين وأبوراسين والدرباسية وعامودا في محافظة الحسكة ومنطقتي سلوك وتل أبيض في محافظة الرقة وغيرها من المناطق, وعودة هؤلاء المنتجين للعمل في حقولهم الزراعية، ومن ذلك جني محصول القطن. ونتيجة لذلك لم يتمكن الفلاحون في تلك المناطق من تسويق إنتاجهم في الوقت المناسب، الأمر الذي اضطرهم لطلب تمديد عمليات الاستلام والتسويق التي انتهت بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني الماضي.

وأوضح عيشة أن الكميات التي تم استلامها من الفلاحين في محافظة الحسكة والمناطق المحاذية للمحافظة في محافظتي الرقة ودير الزور بلغت منذ بدء عمليات الاستلام في شهر تشرين الأول من العام الماضي 2019 حتى انتهاء عمليات الاستلام في نهاية شهر شباط من العام الحالي نحو 62 ألفاً و600 طن تم شحنها إلى المنطقة الوسطى حيث محلج الوليد في حمص ومحلج الفداء في حماة. كما بلغ عدد الشاحنات التي حملت هذه الكمية من الأقطان نحو 2500 شاحنة, وذلك بسبب عدم وجود مركز لاستلام الأقطان في محافظة الحسكة، رغم مطالبة المنتجين والجهات المعنية في المحافظة بذلك.

وبيـّن المهندس عيشة أن عمليات التسويق تمت بإشراف لجنة مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة وآخر عن اتحاد الفلاحين ومدير المحلج المنشاري, وقامت اللجنة بتزويد المنتجين بالوثائق اللازمة التي تثبت أن القطن المشحون هو من إنتاج محافظة الحسكة، وذلك لكي تقوم المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بحساب أجور الشحن من المحافظة إلى الجهة المشحون إليها الإنتاج, حيث تم تحديد سعر الكغ من إنتاج القطن خلال الموسم الحالي بــ 360 ليرة يضاف إليها 60 ليرة أجور شحن عن كل كيلو غرام.

كما قامت الجهات المعنية في المحافظة بتقديم كل التسهيلات للمنتجين من أجل تسويق إنتاجهم من محصول القطن بأسرع وقت ممكن. علماً أن هناك كميات من الإنتاج وردت من المناطق المحاذية لمحافظة الحسكة في محافظتي الرقة ودير الزور. وأكد المهندس عيشة أن إنتاج هذا الموسم تميز بالجودة من حيث الكمية والنوعية، من خلال وفرة القطن المنتج وخلوه من الإصابات والأمراض الحشرية، بعكس إنتاج الموسم الماضي الذي أرهقته كثرة الإصابات والأمراض الناتجة عن الحشرات، ولاسيما ديدان اللوز الشوكية والأميركية.

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