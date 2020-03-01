مشاريع جديدة تنفذها «الخدمات الفنية» في طرطوس

ثناء عليان:

أكد مدير الخدمات الفنية في طرطوس المهندس علي رستم أن المديرية بدأت العام الحالي بالعمل على تنفيذ خططها وإنهاء وتصفية خطة الصيانة لعام 2019 التي تشمل الطرق الرئيسية بشكل أساسي مع بعض الطرق الفرعية والزراعية، ومباشرة العمل بخطة صيانة جديدة للعام الحالي، وإجراء عقد استجرار مجبول زفتي، وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في بعض الوحدات الإدارية، ومشاريع تأهيل الطرق (مبان وإنشاءات)، بالإضافة إلى متابعة تعزيل جوانب وإزالة الانهيارات والعوائق من كهرباء ومياه، وتصنيع وصيانة شاخصات طرقية (دلالة وتحذيرية) والسلامة الطرقية وتصنيع عبّارات، ومتابعة صيانة شاخصات طرقية وتصنيع عبّارات قسطلية بأقطار مختلفة لزوم أعمال طرق المديرية، مع متابعة إجراءات الدراسة والإعلان والتعاقد لطرق: (جامعة المنارة، طريق الأوتستراد ضهر صفرا قرقفتي جزء ثانٍ، طريق عين قضيب، طريق خربة الأكراد وتل عدس، طريق الحميدية زاهد الدكيكة). وفي مجال الأبنية المدرسية تم الانتهاء من تنفيذ مشاريع خمس مدارس وهي: جديتي ح2- الناصرة، الجروية، بيت المرج، رويسة الخصيبي، وهي قيد الاستلام المؤقت، وستوضع في الاستثمار خلال الفصل الدراسي الحالي.

كما تم الانتهاء من تنفيذ مشاريع مدارس: (بيت المرج، رويسة الخصيبي، جارة الوادي ح1-ح2، بيت عثمان، مصطفى خلوف، المصيات، رأس الشغري، القبيبة، بيت الميسرة، دوير الشيخ سعد، الصالة الرياضية (أم الشهداء)، المنطار، البارقية)، بالإضافة إلى متابعة إجراءات التعاقد والمباشرة بمشاريع مدارس: حطين، أرواد، بمنة، ومتابعة إجراءات الدراسة للتعاقد بمشاريع 11 مدرسة وهي: (فاطمة العلي ح1، أرواد ح1، بيت ناصر، العريمة، صافيتا الغربية ح 2، دريكيش زريب ح 2، بيت السلطان ح1، قلعة الخوابي ح1، بيت عليان، الحاطرية، النقيب).

وفي مجال مشاريع إدارة النفايات الصلبة بيّن رستم أن المديرية تقوم بمتابعة دفع بدلات استملاك لمدخل المركز المتكامل في وادي الهدة والمباشرة باستملاك الأراضي لتوسيعه، واستمرار التصفية المالية للمركز المتكامل، ومتابعة تنفيذ المحطات التالية: بانياس (دير البشل)، أرواد، مشتى الحلو، كما تعمل على تأهيل واستثمار مكبات قديمة: (مكب عين الزرقا، مكب صافيتا)، والإعلان والتعاقد والمباشرة بالعمل لمكبات (الدريكيش- طرطوس، بعشتر، الحميدية، مشتى الحلو، القدموس)، إضافة إلى التعاقد والمباشرة بتنفيذ محطة المعالجة الخاصة بالمكبات العشوائية، وإنشاء مطامر جديدة، وتنفيذ أعمال مدنية لصيانة المركز المتكامل ومحطات الترحيل- طرطوس-صافيتا، بعشتر، الشيخ بدر، القدموس، الدريكيش، والتصفية المالية لمشروع تصنيع وتوريد حاويات وضواغط لمحطات الترحيل عدد/8/، والتصفية المالية لعقد شراء مولدات كهربائية عدد /6/ لزوم محطات ترحيل النفايات الصلبة في طرطوس، ولمشروع تنفيذ حاويات معدنية وتصنيع مقطورات جرار ومقطورات مياه حلوة، والبدء بتصنيع /150/ حاوية معدنية قياسات /600-1100-1600/ لزوم الوحدات الإدارية والتصفية المالية لمشروع توريد وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والآلات والمعدات اللازمة لتشغيل معمل الفرز والسماد في وادي الهدة.

وأكد مدير الخدمات الفنية أن هناك حاجة ماسة للمباشرة بإكساء وتأهيل الطرق الزراعية والخدمية، وشدد على ضرورة تحديث آليات المديرية وزيادة الاعتمادات على كل بنود الموازنة.

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