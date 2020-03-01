إقبال شديد على القروض في «توفير حمص»

حمص ـ إسماعيل عبد الحي:

أكد مدير فرع مصرف التوفير في حمص عساف عباس أن المصرف منح خلال عام 6955 قرضاً بمبلغ وصل إلى نحو 5,7 مليارات ليرة ويقوم المصرف اليوم بمنح أصحاب المهن العلمية من أطباء ومهندسين وأصحاب مكاتب هندسية وصيادلة ودكاترة قروضاً بضمانة عقارية إضافة لدخل المقترض من دون كفلاء قيمتها 50 مليون ليرة وبلغت القروض الممنوحة 68 قرضاً بمبلغ قدره 995 مليون ليرة.

وعن الإيداعات خلال العام الفائت قال عباس: بلغت الإيداعات في العام الفائت أكثر من 22,9 مليار ليرة, وبلغت السحوبات حوالي 23 مليار ليرة, وهذا دليل على ثقة المواطنين بالمصارف العامة والعملة الوطنية, منوها بأن هناك إقبالاً شديداً على القروض بكل أنواعها منذ بداية العام الحالي وأن المصرف يقوم بكل الأعمال المصرفية من فتح حسابات ومنح قروض وحسابات أطفال وحوالات إلى كل المحافظات تصل بزمن قياسي عبر شبكة حاسوبية خاصة بالمصرف.

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