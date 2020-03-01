«بريد طرطوس» تخطط لتوسيع خدماتها وإيصال الطرود خلال 24 ساعة

مصطفى برو:

تعمل مديرية بريد طرطوس لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطن بالعدد والسرعة والنوعية بشكل تتحقق معه الخدمة الشاملة لكل الوثائق والمستندات بما يوفر الوقت والجهد على المواطن، لكن بأسعار أعلى من المصدر الأساسي للوثائق، فمثلاً تكلفة وثيقة إخراج القيد من مركز نفوس المواطن بحدود 200 ليرة، بينما تكلفتها من مركز ومكاتب البريد بحدود 600 ليرة.

وقال مدير بريد طرطوس- سامي علي: تهدف المديرية إلى نشر وتوسيع الخدمات التي تقدمها على كامل مساحة المحافظة وإدخال خدمات جديدة للمواطن حسب الإمكانات المتوافرة، وتعمل ضمن خطتها لهذا العام للإسراع في إيصال الطرود والرسائل البريدية إلى المرسل إليه خلال 24 ساعة ضمن المدن وخلال 48 ساعة في الأرياف، مع إنشاء منافذ جديدة لبيع الطوابع البريدية المختلفة في مختلف البلدات والمدن، وتطوير أسلوب العمل بإدخال الأتمتة البريدية في مكاتب البريد المفتتحة حديثاً كمكاتب بلدات الحميدية والصفصافة والقدموس ودوير رسلان والمشتى ليتم تقديم خدمة وثيقة غير عامل ووثائق السجل المدني والحوالات في هذه المكاتب، كما تم مؤخراً إدخال خدمة وثيقة السجل العدلي (لا حكم عليه) في مركز المديرية وإنشاء كوة بيع طوابع مالية في مديرية الشؤون المدنية في المحافظة وإدخال خدمة الحوالات الفورية في مدن صافيتا وبانياس والدريكيش والشيخ بدر وخدمة وثيقة (غير عامل) في مكتبي الدريكيش والشيخ بدر ووثائق السجل المدني في مكتب الدريكيش، كما تسعى المديرية لإيجاد حلّ للمنافسة غير العادلة مع شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال بسد الفجوة الحاصلة في توفر الآليات الحديثة لتحقيق ميزة السرعة وتطبيق نظام الحصر البريدي بشكل كامل وتعويض النقص في عدد العمال.

وأضاف علي: بفضل إدخال خدمات جديدة تم تحقيق إيرادات مالية بنسبة 115% من الخطة المقررة خلال العام الماضي وبزيادة 15% على إيرادات 2018، حيث نفذت المديرية بحدود 723 ألف خدمة، مضيفاً: يتعرض عملنا لمنافسة شديدة من القطاع الخاص في سرعة إيصال الطرود لكونه يملك وسائل نقل حديثة ووفرة العدد، إضافة إلى عدم معرفة المواطنين بالخدمات التي تقدمها المديرية، واقترح وجوب الاهتمام بالناحية الإعلانية والبصرية لعمل المديرية ونشرها في كل مكان لتعريف المواطن بالخدمات التي تقدمها المديرية.

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