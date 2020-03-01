الاقتصاد العالمي والذهب والفقاعـــــات الماليــــــة!

أ.د. حيان أحمد سلمان:

تبدو بوضوح ملامح وشبح الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2020 وهي استمرار لتراجع معدل النمو الاقتصادي لسنة 2019 عن سنة 2018 وتراجعه إلى معدل /3%/، بينما المتوقع /3.95%/، وتركزت أهم العوامل على زيادة حدة التوتر التجاري بين الاقتصادين الأكبر في العالم أي الصين وأمريكا، وزيادة حدة الحواجز التجارية والاتجاهات الحمائية المتبادلة بين دول العالم منذ أزمة 2008 و2009 والتي مرّ عليها /11/ سنة، وهي المدة المتوسطة للدورة الاقتصادية العالمية، وتراجع التجارة العالمية إلى معدل /1%/ وهو أدنى معدل منذ سنة 2012 حسب تقرير صندوق النقد الدولي، وأيضاً زيادة الضغوط الاقتصادية العالمية على عدد من دول العالم، ولاسيما في أمريكا اللاتينية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا وإيران وغيرها، وكل هذه العوامل ترافقت مع تراجع الحركة النقدية في الدول الصناعية وتخفيض سعر الفائدة العالمية، ولاسيما في أمريكا والصين ودول الاتحاد الأوروبي، وزيادة استخدام الإرهاب الاقتصادي من عقوبات وحصار جائرين مخالفين لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية WTO وزيادة المديونية العالمية مع بداية سنة 2020، فقد وصلت المديونية إلى حدود /255/ تريليون دولار، أي ما يعادل /3/ أمثال قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي لسنة 2019 ومنها /19/ تريليون دولار على الشركات الخاصة، وهذه أدت إلى زيادة سيطرة حالات عدم اليقين الاقتصادية، وخاصة على المدى القصير، والتي تترافق مع زيادة حدة الصراعات وبؤر التوتر في العالم في سنة 2019، وزيادة الإنفاق العسكري العالمي بسبب التصرفات والإجراءات الأمريكية والدول التابعة لها، والفوضى في أسعار المواد الأولية ولاسيما النفط، ما أدى إلى زيادة العجز في الموازنات الحكومية وخاصة للدول النفطية وبشكل أخص الدول الخليجية ولاسيما السعودية وفنزويلا.

وهنا لابد من أن نذكر أن الربع الرابع من سنة 2019 شهد حدثين مهمين، هما التقارب التجاري النسبي بين روسيا والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب (بريكست)، ولكن رغم هذا شهدنا مع بداية سنة 2020 تراجع التدفقات الاستثمارية الدولية وزيادة معدلات البطالة وعدد الشركات المتعثرة، وتراجع معدل التأثير الاقتصادي الأوروبي على الساحة العالمية، وانطلاقاً من هذا بدأت البنوك تتوجه لزيادة الشراء من الذهب، وهذا مؤشر على قلق البنوك من أن قيمة الأوراق النقدية في السوق أكبر من القيمة الحقيقية لها، ولاسيما مع استمرار طباعة العملة بشكل كبير، وتؤكد المعلومات أن احتياطيات الذهب في جميع دول العالم بلغت / 34.5/ ألف طن نهاية عام 2019، وترافق هذا مع توجه الكثير من دول العالم للبحث عن بديل عن الدولار الذي يفقد تدريجياً قيمته وسيطرته التي اعتمدت في سنة 1944 بموجب اتفاقيات (بريتون وودز)، وهذا أدى إلى تكدس البضائع، أي إن الإنتاج أكبر من حاجة السوق، ما يذكرنا بأزمة الكساد الكبير سنة 1929، وترافق هذا مع ارتفاع أسعار الأسهم من دون ارتفاع في قيمة الإنتاج أو البيع أو ارتفاع أرباح الشركات، وهذا أدى إلى ترسيخ أسس الاقتصاد النقدي الورقي بدل الإنتاجي.

وفي رأينا إن ما يميز الأزمة القادمة عن الأزمات السابقة هو زيادة حجم القروض مقارنة بقيم الناتج المحلي الإجمالي، ولاسيما القروض الخاصة وتخلخل البنية الإنتاجية في دول اليورو، حيث تؤكد بعض الدراسات أن سياسات التحفيز المالي لم تعطِ النتائج المتوقعة منها كما حصل في أزمة سنة 2008 التي انطلقت من بيت المال العالمي الأمريكي (وول ستريت)، حيث أعادت الرأسمالية تنظيم صفوفها تحت اسم الإنفاق التحفيزي، ولاسيما بعد أن أمر أوباما بضخ /787/ مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وهذا ساهم في وقف الانهيار المفاجئ وتراجع الفقاعات المالية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل /2.1%/.

ومن هنا فإننا نتلمس معالم الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة خلال سنة 2020 ونتمنى ألا يتحقق ذلك.

طباعة