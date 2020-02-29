مدير مشفى دمشق: لا يوجد أي إصابة بكورونا

أكد مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد) الدكتور سامر خضر عدم وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا في المشفى مبينا أنه في حال وجود أي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا لأنه لا يوجد أي مصلحة لأحد بالتعتيم على الإصابات لكونها أمراضا وبائية.

ورداً على مانشرته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالتين بمشفى دمشق يشتبه بإصابتهما بـ (كورونا) أوضح الدكتور خضر في تصريح لمندوبة سانا أنه راجع المشفى منذ يومين رجلان سوريان بشكوى ارتفاع حرارة وألم صدري وذكرا أنهما خالطا صديقا لهما قادما من إيران مؤخرا موضحا أنه تم إجراء التحاليل الطبية لهما ومنها التحاليل المطلوبة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وكانت النتيجة سلبية وثبت إصابتهما بذات الرئة وقدمت العلاجات الدوائية اللازمة لهما وتم تخريج أحدهما أمس بينما يواصل الشخص الآخر العلاج بالمشفى.

وأكد مدير المشفى أن الأخبار غير الصحيحة التي تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي شكلت حالة خوف لدى المواطنين لذلك يراجع قسم الإسعاف بالمشفى يوميا عدد كبير منهم طالبين إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا دون وجود أعراض تشبه أعراضه موضحا أن الحالات المشتبه بها يتم إرسال تحاليل خاصة بها إلى المخبر المرجعي بالوزارة.

ودعا الدكتور خضر المواطنين إلى الالتزام بالقواعد الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة من حيث الالتزام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن أماكن الازدحام وعدم مخالطة الأشخاص القادمين من مناطق سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدا أن الخطة الوطنية التي تطبقها وزارة الصحة المتضمنة إجراءات صحية مشددة على المعابر الحدودية للكشف عن أي حالة إصابة بين القادمين إلى سورية من مختلف البلدان لها دور كبير في الوقاية من المرض.

طباعة