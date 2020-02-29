غابارد: أردوغان أخطر دكتاتور ويدعم كل التنظيمات الإرهابية

أكدت عضو مجلس النواب الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية تولسي غابارد أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان كان يدعم إرهابيي تنظيمي “داعش” و”القاعدة” من خلف الستار منذ عدة سنوات واضطر الآن أن يخرج من وراء الستار ويظهر ذلك الدور الذي كان يلعبه منذ سنوات ضد الحكومة السورية.

ولفتت غابارد في فيديو نشرته اليوم على حسابها على تويتر إلى أن أردوغان هو أخطر الدكتاتوريين في العالم وهو ليس صديقاً لأمريكا موضحة أنه يريد استعادة الإمبراطورية العثمانية ويعمل مع القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى لتحقيق هذا الهدف.

وحذرت غابارد من أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم لأردوغان موضحة أنه لا مصلحة للولايات المتحدة ولوسائل إعلامها في دعم جنون العظمة له ولشركائه الإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة.

وأكدت غابارد أنه من العار والإهانة لأمريكا ولإعلامها الاستمرار في وصف الإرهابيين الموجودين في إدلب على أنهم “مسلحون” أو “ثوار” منددة في هذا السياق بحملات التضليل التي تمارسها وسائل الإعلام العالمية والأمريكية خصوصا وإدارة ترامب لتبرير دعمهم للإرهابيين .

ودعت إلى تمرير قانون منع تسليح الإرهابيين في الكونغرس الذي سيمنع الإدارة الأمريكية من مواصلة دعم دول كتركيا التي تدعم عدو أمريكا تنظيم القاعدة كما طالبت ترامب وحلف شمال الأطلسي بعدم دعم أردوغان في حروبه التوسعية لتحقيق أحلامه العثمانية البائدة وألا ينجروا إلى حرب مع روسيا من أجل نظام دكتاتوري عدواني توسعي .

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