نظام أردوغان يعتقل ثلاثة صحفيين معارضين لسياساته التعسفية

اعتقلت سلطات أمن النظام التركي اليوم ثلاثة صحفيين إثر حملات مداهمة شنتها ضد المعارضين لسياساته التعسفية والقمعية.

وكشف رئيس تحرير موقع الشرق الأدنى للأخبار الصحفي البتاكين دورسون أوغلو في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إقدام “سلطات النظام التركي على مداهمة منزله في اسطنبول واعتقاله”.

وكان دورسون اوغلو تعرض لحملة عنيفة في شبكات التواصل الاجتماعي الموالية لأردوغان وذلك بسبب مقالاته التي ينتقد فيها سياساته الداعمة للإرهابيين في سورية.

كما اعتقلت سلطات النظام التركي صحفيين اثنين آخرين هما ناجي كايا وإدريس سايلغان اللذين كانا يغطيان باسم وكالة أخبار مازوبوتاميا أوضاع المهجرين السوريين قرب مدينة اديرنة الحدودية.

يذكر أن لجنة حماية الصحفيين الدولية صنفت تركيا عام 2014 بأنها البلد الأول عالميا في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.

وكانت مجموعة من الموالين لرئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان أطلقوا حملة عنيفة في شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان “الاعتقال أو الطرد” تستهدف عددا من الإعلاميين من بينهم الصحفي حسني محلي الذي سبق أن تم اعتقاله في الـ 16 من كانون الأول 2016.

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