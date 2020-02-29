موسوي:ادعاءات بومبيو حول مساعدة إيران بمكافحة كورونا تثير السخرية

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي ادعاءات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول دعم واشنطن طهران في مكافحة فيروس كورونا بالمسرحية الدعائية والمثيرة للسخرية.

وأكد موسوي في تصريح اليوم أن ادعاء الولايات المتحدة مساعدة إيران في مكافحة فيروس كورونا يتسم بالنفاق وهدفه سياسي للتحايل على الرأي العام العالمي ويأتي من قبل بلد يمارس الإرهاب الاقتصادي ما تسبب بضغوط واسعة على الشعب الإيراني ووضع العقبات أمام شراء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.

ولفت موسوي إلى أن الخارجية الإيرانية على اتصال وثيق مع العديد من بلدان العالم لسد حاجة البلاد من الأدوية ومكافحة الفيروس الذي يتطلب تعاوناً وثيقاً على الصعيد الدولي وليس حركات مصطنعة ومسرحية لأغراض سياسية واستغلال معاناة المصابين.

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