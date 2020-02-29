نظام أردوغان وأدواته يلجؤون إلى التضليل الإعلامي لإخفاء هزيمتهم

على مدار الحرب على سورية ومع كل انهيار للمجموعات الإرهابية تلجأ الدول الراعية للإرهاب وأدواتها إلى التضليل الإعلامي مرة لاتهام الجيش العربي السوري بجرائم ارتكبتها تلك المجموعات وأخرى لتسجيل نصر وهمي لم يحصل.

اليوم ومع انهزام المجموعات الإرهابية أمام الجيش العربي السوري وتعرض قوات أردوغان لضربة قاسية مع مقتل 33 جندياً وإصابة العشرات خلال عمليات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية لجأ النظام التركي وأدواته إلى التضليل الإعلامي.

آخر ما ظهر هو توزيع فيديوهات على نطاق واسع تدعي استهداف جيش النظام التركي لأفراد الجيش العربي السوري وبالتدقيق تبين أن أحد هذه الفيديوهات مأخوذ من مادة فيليمة استخدمت في فيلم (طريق الحياة) من إنتاج التلفزيون السوري بث قبل سنوات.

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