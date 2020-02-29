العدوان السعودي يرتكب أكثر من 150 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار

واصلت قوى العدوان السعودي اليوم خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة مرتكبة أكثر من 150 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط للجيش اليمني لموقع المسيرة نت أن “قوى العدوان نفذت أكثر من 150 خرقاً لاتفاق السويد في الحديدة بينها ثلاثة اعتداءات على رقابة سيتي ماكس” مشيراً إلى أن من ضمن الخروقات أيضا استحداث تحصينات جنوب شارع الخمسين وتحليق طائرة تجسسية في أجواء المنظر ومنطقة الكيلو 16 واستهداف أماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الخمسين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضاف المصدر أن قوى العدوان نفذت أيضاً أكثر من 20 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و126 خرقاً بالأعيرة النارية في مختلف الجبهات وخاصة في مديرية التحيتا بالمحافظة.

ويواصل العدوان ومرتزقته خرق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار حيث يصعد من استهداف المناطق السكنية والمزارع والمساكن بشكل مكثف ويومي.

طباعة