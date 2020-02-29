الجيش يواصل عملياته ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان في ريف إدلب

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة بإسناد ناري من قبل قوات النظام التركي على محور كفرعويد بريف إدلب الجنوبي ومحور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة على محور كفرعويد بريف إدلب الجنوبي خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “جبهة النصرة” المدعومين بإسناد ناري من قوات النظام التركي من اتجاه كنصفرة وقسطون في أقصى ريف إدلب الجنوبي.

وتحاول التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “جبهة النصرة” المدرج على قائمة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية شن هجمات على مواقع ونقاط الجيش بدعم من الطيران المسير لقوات النظام التركي وإسناده الناري حيث تتصدى لها وحدات الجيش وتوجه ضربات صاروخية على محاور تحشيد المجموعات الإرهابية في سرمين والمسطومة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وعلى محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي تواصل وحدات من الجيش ضرباتها المركزة على نقاط ارتكاز التنظيمات الإرهابية وخطوط إمدادها وتحركاتها على المحور الغربي برمايات صاروخية ومدفعية تحقق إصابات دقيقة بالرغم من الدعم الناري الذي تحظى به تلك التنظيمات من قوات النظام التركي.

وحررت وحدات الجيش العربي السوري خلال اليومين الماضيين قرى الحواش والحويجة وطنجرة والعنكاوي والعمقية وشيرمغار والعريمة وجبل شحشبو الاستراتيجي في منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

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