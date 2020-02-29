الطقس غداً غائم جزئياً وفرصة لهطولات مطرية متفرقة

يميل الجو غداً للاستقرار مع تأثر البلاد بمنخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام نهاراً وتبقى الفرصة لهطولات مطرية متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية فوق منطقة الجزيرة وتضعف الفعالية الجوية مساء وخلال الليل ويحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 70 كم/ساعة تخف سرعتها ليلا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 15-6

المنطقة الجنوبية 15-6

المرتفعات الجبلية 10-صفر

المنطقة الوسطى 15-6

المنطقة الساحلية 17-9

المنطقة الشمالية 14-4

منطقة الجزيرة 14-4

المنطقة الشرقية 17-7

منطقة البادية 17-7.

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