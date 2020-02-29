الإعلان عن إصابات جديدة بـ “كورونا” في عدة دول

استمرت خارطة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد في الاتساع لتشمل مناطق جديدة من العالم وسط تشديد الدول الإجراءات الاحترازية ورفع درجة التأهب الصحي لمواجهته ومنع انتشاره.

ففي إيران أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور أنه تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 593 شخصاً تعافى 123 منهم في الأيام الماضية وتوفي 43 آخرون.

وأضاف جهانبور في تصريح أدلى به اليوم لوكالة “ارنا” للأنباء أن المزاعم التي تنشر في الإعلام الأجنبي لا صحة لها وما تقدمه وزارة الصحة الإيرانية كإحصائيات نهائية يتم استنتاجها حسب أحدث النتائج المخبرية.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان إن الحالات الجديدة هي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي وهم حالياً موجودون في غرف العزل في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة.

وفي العراق أعلنت السلطات الصحية اكتشاف خمس حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وزارة الصحة قولها في بيان إنه من الحالات الجديدة أربع في بغداد وواحدة في محافظة بابل.

وفي قطر أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا مشيرة إلى أنها تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً وأن حالته مستقرة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة البحرينية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 41 مصاباً بعد تسجيل 3 حالات جديدة.

وفي فرنسا أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران تسجيل 73 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية انتشار الوباء حول العالم أواخر الشهر الماضي مشيراً إلى أن 12 شخصاً تعافوا وتوفي اثنان بينما ما زال 59 آخرون يخضعون للعلاج.

وبهدف الحد من انتشار الفيروس أشار فيران إلى اتخاذ سلسلة إجراءات احترازية منها منع التجمعات في المناطق حيث ينتشر الوباء حتى إشعار آخر بالإضافة إلى إلغاء الماراثون الذي كان من المفترض أن ينظم قريبا في باريس علاوة على قرار السلطات إغلاق بعض المدارس في المناطق المعنية كما دعا السكان إلى تجنب التنقل واتخاذ أقسى درجات الحيطة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 23 اليوم بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة ثلاثة آخرين بالفيروس.

وفي إيطاليا أعلنت السلطات تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا ألف حالة مع وفاة 29 شخصا بينهم ثلاثة في شمال البلاد.

وفي باكستان أعلنت السلطات الصحية ظهور حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا اليوم ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى أربع حالات.

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