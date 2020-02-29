النمسا تنتقد ابتزاز أردوغان لأوروبا في قضية المهجرين

رفض حاكم مقاطعة النمسا العليا توماس شتيلتزر ابتزاز رئيس النظام التركي رجب أردوغان للاتحاد الأوروبي في قضية المهجرين، داعياً إلى أن يتصرف الاتحاد الأوروبي على الفور بهذا الخصوص.

وقال شتيلتزر في تصريح اليوم رداً على إعلان النظام التركي بفتح حدوده أمام المهجرين إلى أوروبا: ليس أردوغان من يحدد من سيأتي إلى أوروبا بل الأوربيون هم من يقرر ذلك، واصفا سياسة أردوغان في هذا الشأن بالابتزازية.

ويواصل أردوغان ابتزاز الأوروبيين فيما يتعلق بمسألة المهاجرين غير الشرعيين والاتفاق الذي وقعه معهم العام 2016 بشأن وقف تدفقهم إلى دولهم مقابل مكاسب مالية يحصل عليها وإلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى أوروبا والإسراع في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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