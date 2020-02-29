الوثبة يفوز على جبلة ويقترب من المتصدر

ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم أقيمت اليوم مباراة جمعت فريقي جبلة والوثبة في ملعب البعث في جبلة وفيها استطاع الوثبة اقتناص ثلاث نقاط مهمة قلص بها الفارق مع المتصدر تشرين إلى ست نقاط بفوزه بنتيجة 1 ـ 0 سجله عبد الرزاق البستاني في الدقيقة 23.

وتختتم المرحلة يوم غدٍ بلقاء فريقي الكرامة مع الجيش في ملعب خالد بن الوليد في حمص الساعة الثانية ظهراً.

ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 36 نقطة يليه الوثبة بـ 30 نقطة ثم حطين بـ27 نقطة ثم الجيش بـ 26 نقطة يليه الوحدة و الاتحاد ولكل منهما 25 نقطة يليهما الشرطة و الكرامة ولكل منهما 21 نقطة ثم الطليعة بـ 17 نقطة فالنواعير بـ 16 نقطة ثم الفتوة بـ 14 نقطة فالساحل بـ 11 نقطة ثم جبلة بـ 9 نقاط وأخيراً الجزيرة بـ 5 نقاط.

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