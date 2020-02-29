بوتين وروحاني يؤكدان ضرورة التنفيذ الشامل لتفاهمات أستانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإيراني حسن روحاني تطورات الوضع في إدلب.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الكرملين قوله في بيان: إن بوتين وروحاني أكدا خلال الاتصال على ضرورة التنفيذ الشامل لتفاهمات أستانا.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد أربعة عشر اجتماعاً أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

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