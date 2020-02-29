روحاني يؤكد ضرورة اجتثاث الإرهاب في إدلب واحترام وحدة الأراضي السورية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة اجتثاث الإرهاب في محافظة إدلب واحترام وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مسار أستانا حول سورية.

وقال روحاني في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس النظام التركي رجب أردوغان: إن قضية إدلب معقدة للغاية بالنظر إلى تجمع الإرهابيين الخطرين فيها، مشدداً على وجوب القضاء عليهم والتركيز على الاتفاق حول أسس وحدة أراضي سورية واقتلاع جذور الإرهاب.

وأشار روحاني إلى الأهمية الخاصة لتعزيز مسار عملية أستانا حول سورية داعياً إلى عدم إضعافه.

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