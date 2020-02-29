وسائل إعلام غربية تؤكد وجود عشرات الإرهابيين الفرنسيين يقاتلون في إدلب

أكدت وسائل إعلام غربية وجود عشرات الإرهابيين الفرنسيين يقاتلون في مدينة إدلب حيث أفادت وثائق نشرتها قناة (فرانس 24) بأن العشرات من الإرهابيين الفرنسيين يشاركون إلى جانب التنظيمات الإرهابية في القتال بمدينة إدلب.

وأظهر شريط مصور تلقته القناة ومدته أربعون ثانية ثلاثة مقاتلين خلف تحصينات يطلقون النار من بنادق رشاشة ويتحدثون اللغة الفرنسية.

ونقلت القناة عن مراسلها قوله إن هؤلاء مسلحون فرنسيون يواجهون الجيش السوري في محافظة إدلب، مبينا أن عددهم يبلغ العشرات وهم موجودون بالمنطقة منذ 2013 في مخيم على الحدود التركية السورية.

وكشفت القناة أن أبرز من يجندون الإرهابيين الفرنسيين للتوجه إلى سورية هو الشخص المدعو عمر محسن وهو والد أحد الإرهابيين الذين ظهروا في الشريط المصور.

وينتشر في مدينة إدلب مئات الإرهابيين بينهم أعداد كبيرة من جنسيات أجنبية ولا سيما فرنسيين وقوقاز وشيشانيين دخلوا إلى سورية بتسهيل ودعم من النظام التركي الذي فتح لهم الحدود وأمن لهم العبور والتنقل حتى دخولهم الأراضي السورية ويشاركون منذ سنوات في أعمال القتال إلى جانب باقي الإرهابيين.

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