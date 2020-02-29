واشنطن وحركة طالبان المسلحة توقعان اتفاقاً لوقف الحرب بأفغانستان

وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان المسلحة اليوم اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتفاق الذي وقع عليه المفاوض الأمريكي زلماي خليل زاد ورئيس مكتب حركة طالبان السياسي ونائب متزعمها الملا عبد الغني برادر بحضور وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو وممثلين عن عشرات الدول في عاصمة مشيخة قطر الدوحة ينص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال أربعة عشر شهرا.

كما ينص الاتفاق على تعهد طالبان بقطع علاقاتها نهائيا مع تنظيم القاعدة الإرهابي والدخول في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية بحلول الأول من آذار القادم.

وبحسب الاتفاق ستنسحب القوات الامريكية بشكل تدريجي من أفغانستان على أن ينخفض عديد جنودها من 13 ألفا إلى 8600 خلال أشهر معدودة وفقا لبرنامج زمني مبدئي ومشروط بالتزام طالبان بمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي والتقدم في المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

واحتلت الولايات المتحدة أفغانستان في العام 2001 بذريعة محاربة حركة طالبان وتنظيم القاعدة الإرهابيين بعد أحداث الحادي عشر من أيلول ليتحول هذا البلد الفقير إلى بؤرة للتنظيمات الإرهابية

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