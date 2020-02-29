5 آلاف طفل يعانون عيوب البصر من إجمالي 37 ألفاً في حلب

محمد حنورة-تشرين :

تستمر أعمال الحملة الوطنية لفحص القدرة البصرية عند الأطفال في حلب بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التربية، حيث يستمر عمل 17 طبيباً مقيماً تم فرزهم من مديرية صحة حلب إضافة إلى أطباء الصحة المدرسية بالعمل للأسبوع الرابع على التوالي حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور يحيى العتر- رئيس دائرة الصحة المدرسية في حلب: تشمل حملة فحص القدرة البصرية لتلاميذ الحلقة الأولى من الصف الأول حتى الرابع لكشف عيوب الرؤية قبل بلوغ الطفل التسع سنوات، ويتضمن الحملة إجراء فحص ومسح للقدرة البصرية عند الأطفال وتدارك الكسل الوظيفي للعين الذي يتسبب في تدني مستوى التحصيل العلمي لديهم نتيجة الجلوس أمام شاشات التلفاز أو أجهزة الهواتف الذكية .

مضيفاً: تم فحص 37832 من العدد الكلي البالغ 44140 تلميذاً ضمن 132 مدرسة من الصف الأول إلى الرابع في مدارس المحافظة ريفاً ومدينة، ومن خلال الفحص تبين وجود عيوب في القدرة البصرية عند 5847 تلميذاً وتلميذة وتم توجيههم الى مشفى العيون لمتابعة المعالجة.

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