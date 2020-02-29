إعادة تأهيل ناعورة المأمورية بحماة

أعادت ورش دائرة النواعير في مجلس مدينة حماة تأهيل ناعورة المأمورية ثاني أكبر ناعورة في المحافظة والتي تقع بمدخل حي الطوافرة وذلك ضمن خطة مجلس المدينة لصيانة النواعير المقامة على مجرى نهر العاصي.

وذكر محمد سبع العرب مدير الدائرة إن أعمال تأهيل ناعورة المأمورية والبالغ قطرها 21 متراً شملت أجزاء من الناعورة الذي تعرض للاهتراء جراء العوامل الجوية حيث تم استبدال المحور والكفت و11 وشاحا و10 أعواد و 12 دائرة من الدوائر الخارجية والداخلية إضافة إلى إكليل الناعورة بالكامل لافتاً إلى أن الأعمال استغرقت 40 يوماً واستخدمت فيها أصناف متنوعة من الخشب مثل السنديان والجوز والصنوبر والكينا.

وأشار إلى أن أعمال التاهيل تنفذها ورش متخصصة تشمل تصميم وتنفيذ مجسمات خشبية مطابقة للقطع المهترئة بنفس الطول والحجم ومعالجتها بمواد عازلة لزيادة متانتها ومقاومتها للتغييرات الجوية ومن ثم تركيبها على جسم الناعورة بشكل تسلسلي ومنتظم.

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