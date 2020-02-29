إصابة 7 يمنيين بنيران قوى العدوان السعودي في الضالع والحديدة
أصيب سبعة يمنيين بجروح نيران مرتزقة العدوان السعودي في محافظتي الضالع والحديدة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن ست نساء أصبن جراء قصف بقذائف الهاون التي أطلقها مرتزقة العدوان على مزارع المواطنين في منطقة الشرجي بمديرية قعطبة محافظة الضالع.
وأشارت الوكالة إلى أن مواطناً أصيب بجروح نتيجة قصف مدفعي لقوى العدوان على مدينة الدريهمي المحاصرة بمحافظة الحديدة.
إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي عدة غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب ومديرية الغيل بمحافظة الجوف ما أدى لوقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين.