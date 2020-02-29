برلماني روسي: لا حق لنظام أردوغان في التدخل بشؤون سورية الداخلية

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي دميتري نوفيكوف أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يملك أي حق بالتدخل بشؤون سورية الداخلية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نوفيكوف قوله إن “تركيا لا تملك أي حق أو صلاحية تسمح لها بتحديد مصير سورية.. الحكومة السورية لم تخول الجانب التركي بذلك ولم تمنح أي قرارات من الأمم المتحدة تركيا مثل هذه الصلاحية”.

وأشار البرلماني الروسي إلى أن النظام التركي يحاول التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لسورية والبدء بشكل عشوائي في إملاء إرادته على الدول الأخرى لافتاً إلى أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق.

وأكدت سورية أمس على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أنها ستواصل التصدي للعدوان التركي الداعم للإرهاب وحماية أبنائها والدفاع عن وحدتها والتمسك بسيادتها وقرارها الوطني المستقل مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ووضع حد لمغامرات نظام أردوغان التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

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