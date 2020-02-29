195 ضبطاً تموينياً في اللاذقية بأسبوع

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية خلال الأسبوع الماضي 195 ضبطاً تموينياً شملت فعاليات مختلفة خلال جولات دورياتها على الأسواق.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد أن الضبوط شملت تهريب الدقيق التمويني وعدم التقيد بمواعيد العمل وإنتاج خبز سيئ والامتناع عن بيع مادة الغاز المنزلي والذبح خارج المسلخ وحيازة مواد مجهولة المصدر سمك وعدم حيازة فواتير وتقاضي سعر زائد وعدم التقيد بالذبح بالمسالخ الفنية والبلدية المرخصة أصولاً.

ولفت إلى أن المديرية نظمت نحو 100 ضبط في مجال المواد الأساسية والمواد غير الغذائية والخضار والفواكه لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير والبيع بسعر زائد وعدم وجود بطاقة مواصفة وتقاضي أجور نقل وخدمات زائدة.

إلى ذلك بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المديرية سحبت خلال هذه الفترة 49 عينة شملت مواد غذائية وغير غذائية لاتزال جميعها قيد التحليل.

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