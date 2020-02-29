محلج العاصي يورد 3439 طن بذور لشركات الزيوت

ورد محلج العاصي بحماة 3439 طناً من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى عدد من شركات الزيوت في القطاعين العام والخاص.

وأوضح المهندس ياسر حلبية مدير المحلج أن المحلج ورد 2192 طناً من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات الحلج إلى شركة زيوت حماة مقابل 1247 طناً إلى عدد من شركات القطاع الخاص في المحافظة، مبيناً أنه تم حلج 12 ألف طن من الأقطان المحبوبة المستلمة من المحافظات الشرقية نتج عنها 4082 طناً قطن محلوج و6500 طن بذور صناعية والباقي أتربة ومخلفات ثانوية.

ولفت حلبية إلى أن عمليات الحلج تتم بشكل يومي وبمعدل يتراوح بين 150 و180 طناً يومياً وبـ 3 ورديات صباحية وبعد الظهر ومسائية.

وأضاف حلبية: إن المحلج يواصل استلام الأقطان المحبوبة من المحافظات الشرقية دير الزور والرقة والحسكة والتي بلغت حتى تاريخه 19213 طناً كما سوق المحلج كمية 3506 أطنان من الأقطان المحلوجة لشركات الغزل في كل من محافظات حماة وحمص واللاذقية.

طباعة