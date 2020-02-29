شخصيات تركية تطالب بوقف تدخلات أردوغان الاستفزازية في سورية والانسحاب فوراً

طالبت شخصيات اجتماعية تركية رئيس النظام التركي رجب أردوغان بوقف تدخلاته الاستفزازية وسحب قواته من سورية فوراً.

وفي وثيقة مشتركة وقعت عليها 236 شخصية اجتماعية عبرت فيها عن رفضها لسياسات أردوغان في سورية عموماً وإدلب خصوصاً معتبرةً أن تدخله في إدلب حول تركيا إلى أداة بيد الدول الامبريالية وحامية للإرهاب.

ومن بين الذين وقعوا على الوثيقة حتى الآن العديد من الفنانين والممثلين والأدباء والشعراء وقيادات منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والصحفيين وأساتذة الجامعات والأطباء والنقابيين.

وتوقع المشرفون على المبادرة أن يصل عدد الموقعين على الوثيقة إلى المئات خلال الأيام القليلة القادمة مع استمرار نظام أردوغان في سياساته الاستفزازية المتهورة.

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