51 ميدالية لسورية في بطولة آسيا لرفع الأثقال

أحرز منتخبنا لرفع الأثقال 51 ميدالية متنوعة 29 ذهبية و15 فضية و7 برونزيات في بطولة غرب آسيا للناشئين والشباب والرجال والناشئات والشابات والسيدات المقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 دولة.

وحقق منتخبنا 29 ذهبية، بواقع 3 لنغم رشا “سيدات”، و 6 لربوع سليمان “سيدات وشابات”، و 6 لماري حسن “سيدات وشابات”، و3 لجعفر ميا “ناشئين”، و 3 لتوفيق فاته “ناشئين”، و6 للبابة الشمالي “سيدات وشابات”، وذهبية واحدة لكل من يحيى الغفير و محمد مثلج رجال.

كما حقق منتخبنا خمس فضيات عبر يحيى الغفير، و6 فضيات بواسطة توفيق فاته “شباب ورجال” وفضية واحدة لمحمد مثلج “شباب” و3 فضيات محمد الحايك رجال.

ونال منتخبنا 3 برونزيات عبر جعفر ميا “شباب” وبرونزية لمحمد مثلج “رجال” و3 برونزيات عبر مجد جغيلي.

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