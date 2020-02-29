شباب النواعير يلتقي الطليعة اليوم

يلتقي النواعير مع الطليعة اليوم في الجولة الخامسة لإياب دوري كرة القدم لفئة الشباب التي تشهد أيضاً لقاء حطين مع الشرطة وتشرين مع الوثبة والوحدة مع الاتحاد والمجد مع المحافظة والحرية مع الكرامة.

وتشكل مباراة النواعير والطليعة قمة مباريات هذه الجولة والتي سيكون مسرحها ملعب حماة الصناعي لكونها تجمع المتصدر النواعير برصيد 34 نقطة والوصيف الطليعة برصيد 30 نقطة.

مدرب النواعير محمود ارحيم أوضح أن المباراة ستكون صعبة لأنها تجمعنا مع فريق قدم أداء جيدا في مبارياته الأخيرة وأصبح من المنافسين لنا كما أن مباريات الديربي لها حساباتها الخاصة، مشيراً إلى أنه وضع الخطة المناسبة التي تمكن اللاعبين من تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز الذي سيكون مطلبنا الرئيس حتى نبتعد أكثر على سلم الترتيب.

بالمقابل أشار مدرب الطليعة ياسر البني إلى أن الفريق استعد بشكل جيد لهذه المباراة المهمة لأن فوزنا بها يعني اقترابنا أكثر من المنافسة على اللقب وخاصة أنها ستكون أمام المتصدر وبالتالي فإن الانتصار يعني تحقيق نقاط مضاعفة، مبيناً أنه تم توجيه اللاعبين بضرورة إيجاد حالة من التوازن بين الدفاع والهجوم لأن المنافس فريق قوي ويتمتع لاعبوه بمهارات جيدة.

مدرب حطين سليم جبلاوي قال: سيخوض فريقنا مباراته مع الشرطة مكتمل الصفوف وبجهوزية فنية وبدنية جيدة ومعنويات اللاعبين عالية ولديهم تصميم كبير لتقديم أداء إيجابي والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ولاسيما أن فريقنا بالمركز الثاني وضمن دائرة المنافسة على الصدارة.

بدوره مدرب تشرين أكرم خاشو بين أن مباراة فريقه مع الوثبة لن تكون سهلة لأنه منافسه من الفرق القوية ورغم ذلك فقد استعد فريقنا جيداً للمباراة وتم توجيه اللاعبين بعدم التسرع والتركيز على الفرص وترجمتها لأهداف.

وأشار مدرب الوثبة وليد الكردي الى ان فريقه سيبذل أقصى ما لديه للفوز والحصول على ثلاث نقاط إضافية تساعده على الارتقاء في سلم ترتيب، لافتاً إلى التطور الملحوظ في أداء الفريق والنتائج الجيدة له خلال المباراتين السابقتين من مباريات إياب الدوري.

ويتصدر النواعير الترتيب برصيد 34 نقطة والطليعة 30 نقطة والاتحاد وحطين ولكل منهما 29نقطة وتشرين 28 نقطة والوثبة 27 نقطة والكرامة 26 نقطة والشرطة 24 نقطة والوحدة 23 والحرية 22 نقطة والجيش 21 نقطة والمحافظة 11 نقطة والمجد 10 نقاط.

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