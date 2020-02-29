نقطة طبية في مطار القامشلي للتقصي عن أي إصابة بكورونا

أحدثت الهيئة العامة لمشفى القامشلي نقطة طبية في مطار القامشلي الدولي لمراقبة الوضع الصحي للمسافرين الوافدين إلى سورية ولرصد أي حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا.

وبين الدكتور عمر العاكوب مدير المشفى الوطني أنه بتكليف من وزارة الصحة تم إحداث النقطة الطبية وتزويدها بطاقم طبي من كادر المشفى الوطني واتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من خارج سورية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً في هذا السياق أنه لم تسجل إي حالة إصابة للقادمين إلى مطار القامشلي وأيضاً في المشفى الوطني في القامشلي حتى الآن.

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