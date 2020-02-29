لبنانيون: سورية ستنتصر في معركتها ضد الاحتلال التركي والإرهاب

أكد نواب وسياسيون لبنانيون أن سورية ستنتصر في معركتها للدفاع عن أرضها وسيادتها الوطنية بوجه الاحتلال التركي والإرهاب.

وشدد النائب في البرلمان اللبناني الوزير السابق غازي زعيتر على أن سورية قدمت للعالم درساً في محاربة الإرهاب والانتصار عليه، موضحاً أن الجيش العربي السوري حقق ولا يزال انتصارات لافتة على الإرهاب وداعميه ولا بد أن تتكلل تضحياته بالنصر والقضاء على الإرهاب وتطهير الأرض السورية من كل المعتدين.

بدوره اعتبر رئيس تيار صرخة وطن اللبناني جهاد ذبيان أن تضحيات الجيش العربي السوري في دفاعه المشروع عن سيادة ووحدة الأراضي السورية بوجه العدوان التركي ستنتهي بانتصار كبير وكامل لسورية على الإرهاب وداعميه الإقليميين والدوليين مجدداً إدانته لانتهاك النظام التركي الفاضح للسيادة السورية.

وأوضح ذبيان أن العالم بات على يقين بأن سورية كانت ولا تزال تخوض حرباً ضد الإرهاب للدفاع عن وجودها وسيادتها.

من جانبه قال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية الوزير السابق بيار رفول: إن لسورية كل الحق باستعادة أراضيها وتحريرها من الإرهابيين، مشيراً إلى أنه يجب على النظام التركي أن يسحب قواته المحتلة من سورية ويتوقف عن دعم وتمويل وتسليح إرهابييه فيها.

وأكد رفول أن سورية بتضحيات جيشها ودعم حلفائها لا بد أن تنتصر في حربها على الإرهاب وداعميه.

من جهة ثانية أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في كلمة له اليوم أن حالة انعدام الاستقرار في المنطقة سببها الولايات المتحدة التي تحاول الهيمنة عليها وعلى مقدراتها وثرواتها كما أنها تدعم الكيان الصهيوني بلا حدود.

ولفت دعموش إلى أنه ليس هناك خيار أما شعوب منطقتنا سوى المقاومة والمواجهة الشاملة مع الولايات المتحدة وأدواتها وعدم السماح لها بالتدخل بشؤون المنطقة.

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