إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي “داعش” بدير الزور

أصيب طفلان جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط الملعب البلدي بمدينة دير الزور.

وأفاد مراسل “سانا” في دير الزور بأن لغماً أرضياً من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي انفجر ظهر اليوم في محيط الملعب البلدي بالمدينة ما أدى إلى إصابة طفلين أحدهما بحالة حرجة حيث تم نقلهما إلى مشفى الأسد لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

وذكر مدير مشفى الأسد بدير الزور الدكتور مأمون حيزة في تصريح لمراسل سانا أنه أسعف إلى المشفى طفلان بعمر 7و 8 سنوات أحدهما حالته حرجة نتيجة إصابتهما بشظايا بمختلف أنحاء الجسم والرأس جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في محيط الملعب البلدي.

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