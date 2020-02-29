أكد مراسل “سانا” أن رئيس النظام التركي يمارس سياسة التضليل ويدعي تدمير منشآت للأسلحة الكيميائية في سورية.

وقال المراسل: لو كان كلام أردوغان صحيحاً بتدمير منشأة كيميائية 13كم جنوب حلب لكان هناك أعداد كبيرة من الشهداء في المناطق المحيطة وحتى في مدينة حلب، مضيفاً: الجميع يعلم أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقاريرها أن سورية لا تمتلك أية منشآت كيميائية.

وتابع المراسل: مبالغات النظام التركي عن إلحاق خسائر بالجيش العربي السوري إنما تهدف للتغطية على الهزائم الكبيرة التي لحقت بأدواته الإرهابية وبمخططه الإجرامي ضد الشعب السوري.

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