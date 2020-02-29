رئيس النظام التركي يمارس سياسة التضليل ويدعي تدمير منشآت للأسلحة الكيميائية في سورية
أكد مراسل “سانا” أن رئيس النظام التركي يمارس سياسة التضليل ويدعي تدمير منشآت للأسلحة الكيميائية في سورية.
وقال المراسل: لو كان كلام أردوغان صحيحاً بتدمير منشأة كيميائية 13كم جنوب حلب لكان هناك أعداد كبيرة من الشهداء في المناطق المحيطة وحتى في مدينة حلب، مضيفاً: الجميع يعلم أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقاريرها أن سورية لا تمتلك أية منشآت كيميائية.
وتابع المراسل: مبالغات النظام التركي عن إلحاق خسائر بالجيش العربي السوري إنما تهدف للتغطية على الهزائم الكبيرة التي لحقت بأدواته الإرهابية وبمخططه الإجرامي ضد الشعب السوري.