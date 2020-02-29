أيقونة طاولتنا هند ظاظا تبصم بالذهب وتتأهل إلى الأولمبياد

بطلة سورية تبلغ من العمر أحد عشر عاماً فاجأت كل المشاركين في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة لتبصم بالذهب وتحصد المركز الأول وتحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو هي لاعبة نادي المحافظة ومنتخب سورية هند عبد الرؤوف ظاظا.

ظاظا وفي تصريح لـ “سانا” قالت: إن المنافسات كانت قوية جداً ولا سيما أن معظم اللاعبات أكبر مني سناً بكثير ولم يكن يحسبن لي أي حساب ولكني فاجأت الجميع واستطعت التفوق عليهن ونيل ذهبية البطولة والأهم أني حجزت مقعداً في أولمبياد طوكيو بشكل مباشر، منوهة بالجهود التي بذلها مدربها أدهم جمعان الذي أسسها بالشكل الأمثل ومدربة المنتخب سهى أنوس وبنادي المحافظة واتحاد اللعبة اللذين وفرا لها كل الإمكانات لتصل إلى الأولمبياد.

رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل أوضح أن اتحاد اللعبة يعمل باستراتيجية جديدة أبرز بنودها الاهتمام بالقواعد العمرية الصغيرة ونتج عنها العديد من المواهب وظاظا منهن لافتاً إلى أن تأهل اللاعبة ظاظا إلى الأولمبياد يثبت أنها أيقونة رياضية لأنها قارعت الكبار وتفوقت عليهن ورفعت علم الوطن مترافقاً بعزف النشيد الأغلى.

وأشار خليل إلى أن المشاركة في الأولمبياد تحتاج إلى استعداد جيد لأننا نطمح بالمنافسة وليس بالمشاركة فقط لذلك ستكون هناك معسكرات تحضيرية داخلية وخارجية في لبنان والأردن ومصر، متوقعاً أن تصبح لاعبة منتخب سورية هند ظاظا من أولى لاعبات كرة الطاولة في العالم مبيناً في الوقت نفسه أنه سيكون للاعبة تكريم كبير من اتحاد اللعبة والاتحاد الرياضي العام.

بدوره رئيس نادي المحافظة محمد السباعي نوه بالإنجاز الكبير الذي حققته لاعبة نادي المحافظة هند ظاظا ليس للنادي أو الاتحاد فقط إنما لسورية ولكل متابعي الرياضة لافتاً إلى أن ظاظا انتسبت للنادي منذ أربع سنوات وتمت رعايتها بشكل قريب للاحتراف من حيث التعويضات الشهرية والمكافآت والتجهيزات لها ولمدربها أدهم جمعان.

وأضاف السباعي: إن المرحلة الاستعدادية للأولمبياد تتطلب تفريغاً كاملاً للكوادر المشرفة على اللاعبة وهذا ما سيحصل للوصول بها فنياً وبدنياً ومعنوياً لأفضل صورة ما ينعكس إيجاباً على مشاركتها وتحقيق أفضل النتائج في المحفل الأهم وهو أولمبياد طوكيو، لافتاً إلى أن محافظة دمشق ستكرم اللاعبة بما يتناسب والإنجاز الذي تحقق.

وبتأهلها إلى أولمبياد طوكيو تكون ظاظا حجزت ثالث بطاقة لسورية بعد مجد الدين غزال بحلوله في المركز السادس وفق التصنيف العالمي والفارس أحمد حمشو بتصدره الترتيب العام لدول المجموعة السابعة ضمن مجموعات الاتحاد الدولي.

وظاظا من مواليد حماة 2009 تلعب بنادي المحافظة وبدأت ممارسة اللعبة عام 2014 وحازت في عام 2015 المركز الثاني لفئة تحت 12 عاماً والمركز الأول لفئتي تحت 12 و15 عاماً عامي 2016 و2017 إضافة إلى المركز الأول في بطولة الجمهورية للسيدات والأولمبياد الوطني للناشئات وفي عام 2018 حققت المركز الأول في خمس فئات صغيرات وواعدات وشبلات وناشئات وسيدات والمركز الرابع في بطولة الامل بتايلاند وفي عام 2019 توجت بذهبية الأولمبياد الوطني للناشئات وبرونزية بطولة عمان الدولية لتحت 12 عاماً وفضية بطولة البحرين لفئة تحت 13 عاماً وخمس ميداليات ذهبية للفرق في بطولة غرب آسيا بالأردن وفي عام 2020 نالت ذهبية غرب آسيا للفردي لتحت 12 عاماً إضافة إلى ذهبية غرب آسيا المؤهلة إلى الأولمبياد.

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