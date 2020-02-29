فتح: “صفقة القرن” مرفوضة من ألفها إلى يائها

جددت حركة فتح التأكيد على أن ما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى “تصفية” القضية الفلسطينية مرفوضة.

ونقلت وكالة “وفا” عن المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي قوله في بيان اليوم: إن “صفقة القرن” مرفوضة من ألفها إلى يائها فهي تكريس للاحتلال ولنظام الفصل العنصري وما الحديث عن دولة فلسطينية فيها إلا خدعة مكشوفة.

ونفى القواسمي وجود أي اتصالات مع الإدارة الأمريكية بشأن صفقة العار مشدداً على أن الموقف الفلسطيني واضح وثابت بأن المطلوب رعاية دولية متعددة الأطراف لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

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