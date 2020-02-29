محيي الدين ياسين رئيساً لوزراء ماليزيا

عين ملك ماليزيا عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه اليوم محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء خلفاً لمهاتير محمد.

وجاء في بيان صدر عن القصر الملكي وفق ما نقلت “رويترز” أن محيي الدين سيؤدي اليمين الدستورية غداً، موضحاً أنه قد ينال تأييد أغلبية أعضاء البرلمان.

وكان مهاتير محمد قدم استقالته إلى ملك ماليزيا الإثنين الماضي وأعلن انسحاب حزبه “حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين” من تحالف الأمل الحاكم وتبعه الإعلان عن استقالته من رئاسة الحزب المعروف اختصاراً بحزب “بيرساتو”.

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