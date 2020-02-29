إجراءات إضافية لتأمين المياه في الحسكة

وضع مجلس مدينة الحسكة اليوم ستة آبار سطحية في الخدمة بغية تأمين المياه للأغراض المنزلية ضمن المدينة مع استمرار مرتزقة الاحتلال التركي بقطع المياه عنها وعن التجمعات التابعة لها لليوم السادس على التوالي.

وفي تصريح لمراسل “سانا” بين رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو أن تشغيل الآبار يأتي لتأمين مياه للاستخدامات المنزلية كحل إسعافي ريثما تتم إعادة ضخ المياه من محطة ضخ علوك، لافتاً إلى أن المجلس بصدد تجهيز بئرين إضافيين لتغطية الطلب المتزايد.

من جانبه بين مدير عام مؤسسة المياه في الحسكة المهندس محمود العكلة أن المديرية بالتعاون مع المنظمات الدولية وفرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة أمنت نحو 30 صهريجاً بسعات مختلفة لتأمين مياه صالحة للشرب لأحياء مدينة الحسكة.

طباعة