أعمال صيانة طارئة وقطع لمياه الشرب في اللاذقية

بدأت ورشات الصيانة في المؤسسة العامة لمياه الشرب في اللاذقية صباح اليوم أعمال الصيانة الطارئة على خط الجر الثاني لاصلاح تسرب في منطقة قيبارو بالقطيلبية.

وذكر مدير المؤسسة المهندس مضر منصورة في تصريح لمراسلة “سانا ” أنه نتيجة أعمال الصيانة سيتم إيقاف الضخ مدة 48 ساعة على خط الجر الثاني وستتأثر عدة مناطق في مدينة اللاذقية وريفها بالقطع ومعظمها في أحياء مدينة اللاذقية ومحور قرية غنيري في ريف جبلة وقسم من الشريط الساحلي لوحدة جبلة – الراهبية وبسيسن وبطرة والشراشير وبستان الباشا- وقرية حميميم مع مطار اللاذقية الدولي.

ولفت إلى أن المؤسسة كانت أعلنت في وقت سابق عن إجراء هذه الصيانة ليتمكن المواطنون في المناطق المتأثرة بالقطع من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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