إصابات جديدة بكورونا حول العالم

تتسع رقعة تفشي فيروس كورونا أو””كوفيد 19″ المتحول مع تسجيل إصابات جديدة حول العالم بينما تسارع دول كثيرة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على صعيد الرحلات الجوية أو البرية ورفع درجة التأهب الصحي في محاولة لاحتواء الفيروس القاتل.

ومن الحالات المؤكدة التي سجلت اليوم بفيروس كورونا إصابتان جديدتان في تايلاند ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا المرض هناك إلى 42 حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الصحة التايلاندية.

وفي أيسلندا ظهرت أمس أول حالة إصابة بالفيروس حسب صحيفة دوتشيه فيله الألمانية لرجل كان في شمال إيطاليا قبل وقت قصير.

أما في الولايات المتحدة فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن وجود حالتين أظهرتا أعراضاً مشابهة لفيروس كورونا في ولايتي أوريغون وكاليفورنيا وسط مخاوف من انتشار الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم أعلن أمس الأول أن الولاية سجلت 33 إصابة إيجابية بفيروس كورونا الجديد حتى الآن مشيراً إلى وضع 8400 شخص تحت الملاحظة لرصد أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد وصولهم.

وفي روسيا، وضعت السلطات المختصة خمسة أشخاص في الحجر الصحي في موسكو اليوم وذلك في إجراء وقائي من انتشار الفيروس.

وفي الصين أعلنت اللجنة الصينية للصحة أنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد يوم أمس مقارنة مع 327 حالة في اليوم السابق ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 79251 حالة حتى الآن.

إلى ذلك، سجلت كوريا الجنوبية 813 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 3150 حسب مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي بدأت معظم دول العالم باتخاذها للحد من انتشار كورونا ألغت سويسرا أمس معرض جنيف للسيارات ومعرض بازل للساعات إضافة إلى كل الأحداث العامة أو الخاصة الكبرى بما يشمل اللقاءات الرياضية والكرنفالات.

كما قررت 62 دولة تقييد دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية إما بحظر الدخول أو تشديد إجراءات الحجر الصحي بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد وذلك حسب شبكة أريرانغ التلفزيونية الكورية الجنوبية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت أمس عن القلق من جراء الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة من فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها رفعت تقييمها لخطورة انتشاره وتداعياته إلى درجة “مرتفع جداً” على مستوى العالم بينما أعلن مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس أن أكثر من 20 لقاحاً قيد التطوير عالمياً والعديد من العلاجات تخضع لتجارب مخبرية مع توقع نتائجها في الأسابيع المقبلة.

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