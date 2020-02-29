آخر تحديث: 2020-02-29 11:36:12
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/2/29 بإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مناطق: جمعية الزهراء- منيان- غابة الأسد- الليرمون- باشكوي بحلب وريفها من الساعة 08.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00 ظهراً

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التصنيفات: آخر الأخبار

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