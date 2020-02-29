مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/2/29 بإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مناطق: جمعية الزهراء- منيان- غابة الأسد- الليرمون- باشكوي بحلب وريفها من الساعة 08.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00 ظهراً

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 6 رجب 1441 الموافق لـ 29 شباط 2020
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غروسبيتش: حرب سورية ضد الإرهاب بنهايتها وإنجازات جيشها نصر للإنسانية
كورونا يرجئ قمة آسيان
أثينا تحبط بياناً لـ"ناتو" يدعم نظام أردوغان
مفوضة أممية: ترامب يُعرّض الصحة العامة للخطر
مرشحان ديمقراطيان للرئاسة الأمريكية يقاطعان مؤتمر «أيباك»
عندما يهدد (كورونا) حلم ترامب الرئاسي
«الجيش الليبي» يعلن مقتل 15 عسكرياً تركياً في قصف استهدف مطار معيتيقة
سيناريو ارتفاع الأسعار متواصل
قلة التكلفة وسّعت زراعة النباتات العطرية
جفاء بين تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية
الجعفري: سورية ستواصل التصدي للعدوان التركي الداعم للإرهاب وحماية أبنائها والدفاع عن وحدتها وسيادتها
نيبينزيا: الإرهابيون في إدلب يواصلون اعتداءاتهم.. وللجيش السوري كامل الحق بالرد
المندوب الصيني: يجب مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائي
أحزاب وشخصيات تركية: أردوغان يكذب..ما مبررات وجود قواتنا في إدلب؟!
إصابة طفلين بانفجار جسم غريب من مخلفات الإرهابيين في خان الشيح بريف دمشق