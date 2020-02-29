غروسبيتش: حرب سورية ضد الإرهاب بنهايتها وإنجازات جيشها نصر للإنسانية

أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ستانيسلاف غروسبيتش اليوم أن الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب تمثل “نصراً للإنسانية”.

وقال غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ إن “الإرهاب والأصولية يمثلان أدوات في يد الامبريالية والصهيونية وقد تسببت هذه الأدوات بكوارث للشعب السوري” مشدداً على ضرورة التخلص من الامبريالية بكل أشكالها بما فيها الأمريكية أو التركية أو تلك التي يمارسها الاتحاد الأوروبي لأنها تمثل عدواً للبشرية.

ولفت غروسبيتش إلى أن الحرب التي تخوضها سورية ضد الإرهاب أصبحت في نهايتها وأن المتورطين فيها انكشفوا على حقيقتهم أمام العالم برمته مؤكداً ضرورة دعم الشعب السوري في مواجهة العدوان والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه.

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